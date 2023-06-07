МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российские туристы для самостоятельных путешествий в этом году чаще выбирают Турцию и ОАЭ, также в тройку популярных направлений, судя по покупкам страховок, входят Россия, Таиланд и страны Шенгена, следует из данных, представленных РИА Новости экспертами крупнейших страховых компаний. Россиянам назвали страны, которые смогут заменить подорожавшую Турцию

"По данным РЕСО-Гарантия, в 2023 году в топ-3 стран для туризма вошли Турция, Шенген, ОАЭ", — говорит управляющий продуктом управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж в "РЕСО-Гарантия" Мария Простова.

"По данным интернет-продаж "АльфаСтрахование", в топ-3 популярных туристических направлений в начале 2023 года вошли Россия, ОАЭ и Турция", — отмечает начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования "АльфаСтрахование" Антон Колегов.

"В этом году в ТОП-3 по популярности у туристов, которые приобрели страховые полисы на нашем сайте, входят: Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Самые популярные страны в летнем сезоне 2023 – это Турция и Россия, именно по ним идет наибольший спрос на страховые полисы у прямого клиента нашей компании Евроинс Туристическое Страхование", — рассказала замдиректора филиала компании "Евроинс Туристическое страхование" Юлия Алчеева.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕВРОПУ

Впрочем, в "Росгосстрахе" рассказали, что Италия вышла на первое место по популярности у российских путешественников, которые хотят там провести лето. Россияне стали чаще бронировать отели "четыре звезды"

"На лето россияне оформили в "Росгосстрахе" уже более 5 тысяч полисов путешественников. Самым популярным направлением для индивидуальных поездок в этом году становится Италия, на которую пришлось уже более 1100 страховок выезжающих за рубеж (ВЗР). Вторым по популярности направлением стала Россия, причем оформленных полисов путешественников по нашей стране в этом году уже на 5% больше, чем за все лето 2022 года", — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстрах" Ольга Купцова.

Однако у других страховщиков иная картина. Например, Колегов из "АльфаСтрахования" говорит, что в их компании страны Шенгенского соглашения в этом году заняли четвертую строчку, при этом самой популярной страной зоны Шенгена по-прежнему остаётся Италия.

"Интерес к этой стране не снижается, но и не увеличивается. За пять месяцев 2023 года количество россиян, посетивших Италию, осталось на уровне аналогичного периода 2022 года. Интересно отметить, что больше половины путешествующих отправляются в Италию без помощи туроператоров", — отмечает он.

Простова из "РЕСО-Гарантии" рассказывает, что отправляясь в Европу и оформляя страховую защиту, клиенты, как правило, указывают в полисе не конкретную страну, а выбирают "Шенген". Поэтому в компании могут проанализировать только те договоры, в которых в графе "страна поездки" обозначена "Италия". По данным страховщика, сейчас доля таких полисов составляет 1,7% от всех продаж, в прошлом году Италия была на 14 месте по популярности, доля полисов составляла 1,6% от общего числа.

"Италия не входит даже в ТОП-10. На ее долю за 5 месяцев текущего года приходится порядка 0,8% от всех оформленных на сайте полисов. В прошлом году за те же 5 месяцев доля полисов, приобретенных для путешествия в Италию, составила 0,6%, то есть утверждать, что произошел значимый рост по данному направлению, мы не можем", — добавляет Алчеева из "Евроинс Туристическое страхование".