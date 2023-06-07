МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Банк России в первом квартале получил на 83% больше обращений по ОСАГО, чем годом ранее, их число составило 15,1 тысячи, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России за первый квартал. Число электронных полисов ОСАГО за январь-май выросло на восемь процентов

"В январе-марте 2023 года в Банк России поступило 15,1 тысячи обращений по тематике ОСАГО. Их количество увеличилось на 83% к показателю годом ранее, а доля в структуре обращений в отношении субъектов страхового дела выросла на 8,7 п.п. к показателю годом ранее. При этом обоснованными являлось 914 жалоб (6%)", — сообщается в обзоре.

Отмечается, что в Банк России продолжают поступать массовые шаблонные жалобы на неверное применение КБМ (в большинстве случаев они формируются интернет-ботами платных сайтов-посредников и касаются общей проверки страховой истории заявителя, а не конкретных действий страховых организаций). Без учета шаблонных обращений количество жалоб на тему ОСАГО снизилось на 15% к показателю годом ранее, уточняется в обзоре.