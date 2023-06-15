МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России продлил до конца года возможность российским страховщикам заключать договоры с другими страховыми компаниями, подконтрольными лицами из недружественных государств, следует из разрешения регулятора, имеющегося в распоряжении РИА Новости. ЦБ не готов ослаблять ограничения по вывозу валюты, заявила Набиуллина

"Банк России… разрешает до 31.12.2023 включительно: страховой организации в целях страхования своих имущественных интересов заключать договоры страхования с российской страховой организацией, подконтрольной лицам недружественных государств; страховой организации заключать договоры сострахования, одним из страховщиков по которым выступает российская страховая организация, подконтрольная лицам недружественных государств", — указывается в документе.

Также ЦБ разрешает страховой организации заключать сделки в целях передачи страхового портфеля российской страховой организации, подконтрольной лицам недружественных государств, за исключением сделок по ОСОПО (обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте).

Кроме того, ЦБ разрешает страховой организации заключать сделки в целях принятия обязательств по договорам страхования от российской страховой организации, подконтрольной лицам недружественных государств; перечислять денежные средства в рамках исполнения обязательств по сделкам, указанным в настоящем разрешении, российским страховщикам, подконтрольным лицам недружественных государств.