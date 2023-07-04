МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Число обращений автовладельцев из-за возможных ошибок, связанных с коэффициентом бонус-малус (КБМ), в России за шесть лет упало в 10 раз, из них доля реально найденных ошибок не превышает 10%, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", посвященной юбилею ОСАГО. Выплаты страховщиков России выросли на 22 процента

КБМ (коэффициент бонус-малус, скидка за безаварийную езду или надбавка за аварийную езду) — один из показателей, влияющих на стоимость полиса ОСАГО.

"На сегодняшний день количество обращений по исправлению КБМ упало в 10 раз. Мы не более 200 тысяч обращений в год рассматриваем. При этом количество реально исправленных и найденных ошибок в год — не более 10%. То есть 90% ответов потребителей уходят: потребителю раскладывается вся история, объясняется, почему тот или иной КБМ, с чем это связано, с убытком ли, который произошел или изменением системы КБМ", — отметил он.

В первый год запуска системы "КБМ Плюс", шесть лет назад РСА получал почти 2 миллиона обращений в год, когда автовладельцы писали свои запросы на исправление, при этом около 80% этих запросов были справедливы. Тогда ошибки были связаны с несовершенством системы, когда человек, переходя из одной компании в другую или меняя свои документы, получая новое водительское удостоверение или меняя фамилию в случае изменения семейного положения, вдруг терял КБМ, пояснил Уфимцев.