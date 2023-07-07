С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) ожидает в будущем появления страхования ответственности владельцев авиабеспилотников и квадрокоптеров из-за рисков причинения вреда третьим лицам, сказал журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ президент ВСС и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. В РЖД оценили перспективы запуска беспилотных поездов дальнего следования

"Квадрокоптеры и беспилотники – это одна из тех тем, которые есть. Потому что, на мой взгляд, в ближайшее время рынок, который был простимулирован спецоперацией, перейдет и в отрасль гражданскую — и там, особенно для российских просторов и территорий, просто необъятный край возможностей для развития вот этих всех беспилотников, квадрокоптеров и других каких-то решений, таких, которые без участия человека осуществляются", — сказал он.

"Здесь очень большая вещь связана с тем, что это причинение вреда третьим лицам. Это самый важный вопрос и мне кажется, что он как раз должен быть, потому что падение может принести серьезные последствия", — добавил глава страховых союзов.

Он пояснил, что если авиабеспилотник в силу каких-то причин потеряет управление и попадет в беспилотную зону, то даже маленький беспилотник может нанести вред какому-нибудь предприятию.

"Сейчас страховщики как раз к этому готовятся, просто сейчас спрос ограничен тем, что существует большое количество запретов, которые просто пока не дают серьезного развития гражданской отрасли. И поэтому, конечно, сейчас делать продукт на то, что пока запрещено, — несколько проблематично", — отметил Уфимцев. Глава ВСС отметил сложность актуарных расчетов при киберстраховании

"Но мы смотрим вперед и понимаем, что даже уже сейчас не в западной части России, а в восточной, где нет такого жесткого запрета по всем субъектам, уже эта тема начинает возникать, потому что доставка и транспортировка как раз небольших грузов или какой-то информации — она является очень важной", — добавил он.

"И поэтому для него нужно в обязательном порядке страхование. И страхование в первую очередь ответственности, и не самого объекта — ну упал БПЛА, ну стоит он там 100 тысяч рублей, ну 400 тысяч, ну миллион, но вред, который он может нанести, вред человеку вообще бесценен, то это очень серьезная проблема", — заключил Уфимцев.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.