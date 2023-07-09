МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Затраты страховых компаний по льготной ипотеке в новых регионах будут частично компенсированы, говорится в официальном телеграм-канале правительства РФ. СФ одобрил господдержку малому и среднему бизнесу из новых регионов России

"Правительство утвердило постановление о частичной компенсации расходов страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в новых регионах. Расходы страховых компаний, участвующих в программе льготной ипотеки в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, компенсирует государство", — сказано в сообщении.

Данная мера позволит установить для жителей новых регионов общероссийские тарифы и привлечь больше страховых компаний к работе на этих территориях, сообщается там же.

Программа льготной ипотеки по ставке не более 2% годовых запущена для новых регионов в 2023 году. Максимальный размер кредита составляет 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос – не менее 10%, напоминают в сообщении.