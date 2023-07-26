МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российские аграрии в период весенней посевной застраховали на условиях господдержки площади яровых на более 5,3 миллиона гектаров против 3,6 миллиона гектаров годом ранее, следует из сообщения Национального союза агростраховщиков (НСА). Госдума ужесточила условия заключения высокорисковых договоров страхования

"Всего яровой сев страховали хозяйства в 54 регионах России. К 1 июля страховой защитой на условиях господдержки было обеспечено свыше 5,3 миллиона гектаров посевов. Аграрии использовали мультирисковую программу страхования урожая, программу защиты на случай ЧС и комбинацию этих двух программ", — приводятся слова президента НСА Корнея Биждова.

Как уточнили РИА Новости в НСА, в период весенней посевной 2022 года всего в России аграрии заключили договоры страхования урожая в отношении 3,6 миллиона гектаров посевов.

Лидерами по застрахованной площади весеннего сева в первом полугодии 2023 года стали Омская, Воронежская и Тамбовская области. Кроме них в число крупнейших регионов по страхованию яровых культур вошли Липецкая область и Республика Татарстан, указывается в сообщении НСА.

В Омской области в текущем году поставлен рекорд страхования посевов — по данным НСА, хозяйства обеспечили страховой защитой 823 тысячи гектаров, что составляет около 29% от площади ярового сева в регионе.

"Особенность Омской области в том, что аграрии региона в этом году заинтересовались программой страхования на случай гибели посевов при ЧС, по которой они застраховали 663 тысячи гектаров. Это самый высокий в стране показатель использования данной программы", — заявил президент НСА Корней Биждов.

"Мультирисковая защита урожая также применяется в регионе — такие договоры заключены в отношении 264 тысяч гектаров. С 11 июля в связи с засушливыми явлениями в Омской области введен режим ЧС, и НСА уже находится в контакте с Минсельхозом региона по урегулированию возможных убытков", — добавил он.