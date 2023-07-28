МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об ужесточении с 1 октября 2024 года условий заключения договоров страхования жизни (ДСЖ), содержащих высокие риски. СФ одобрил закон об иностранных структурах в российских компаниях

Документ направлен на защиту прав и интересов граждан, не являющихся квалифицированными инвесторами, при заключении договоров страхования с высокими инвестиционными рисками. Речь идет о договорах страхования жизни с инвестиционной или накопительной составляющей, которые сложны для понимания граждан, не обладающих специальными знаниями в области финансов.

Закон разрешает страховой организации заключать ДСЖ, по которому размер страховой выплаты или инвестиционного дохода зависит от определенных обстоятельств (изменения цен на товары или ценные бумаги, курса валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции и так далее), только с квалифицированными инвесторами, или с неквалифицированными инвесторами – физлицами, прошедшими тестирование у страховщика.

Однако в ряде случаев допускается заключение ДСЖ с неквалифицированным инвестором и без проведения тестирования. Во-первых, это разрешается, если условия договора предусматривают единовременную уплату страхователем страховой премии в размере равном или превышающем 1,4 миллиона рублей. Во-вторых, если размер выкупной суммы, получаемой при расторжении договора, составляет не менее 95% от суммы внесенных страхователем взносов.

Неуплата одного, двух или трех очередных страховых взносов подряд в течение полугода не будет являться основанием для расторжения договора – правда, лишь в том случае, если они будут уплачены в течение шести месяцев после пропуска уплаты первого из них.