МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк России поддержал инициативу депутатов Госдумы РФ отказаться от необходимости обязательного повышения уставного капитала отечественными страховщиками с января 2024 года, сказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. Раскрыто отношение брокеров к ограничениям ЦБ по маржинальной торговле

Группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в ГД законопроект, касающийся деятельности страховых компаний в РФ. В частности, в законопроекте предлагается отменить нормы о поэтапном повышении уставного капитала, обязывающие страховые организации (за исключением осуществляющих обязательное медстрахование) к 1 январю 2024 года повысить его до 300 миллионов рублей, осуществляющих страхование жизни – до 450 миллионов, а перестраховщиков – до 600 миллионов.

Разработчики связывают это "с внедрением Банком России риск-ориентированного подхода к оценке финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, в основу которого заложены механизмы, позволяющие своевременно выявлять риски недостаточности активов с учетом объема обязательств".

"Необходимость повышения размера уставного капитала страховых организаций к 1 января 2024 года утратила свою актуальность в связи с внедрением риск-ориентированного подхода к оценке финансовой устойчивости и платёжеспособности страховщиков", — сказали в пресс-службе ЦБ.

Как пояснил регулятор, в 2020 году Банк России принял положение № 710-П (сейчас действует 781-П), которое требует, чтобы капитал страховой организации был пропорционален её рискам. По мере роста объема операций или рискованности страхования компания должна доформировать капитал – или за счет нераспределенной прибыли, или за счет новых взносов акционеров или участников.

"Если же у компании рисков мало, то ей не нужен большой капитал. В таком случае высокий уставной капитал – т.е. высокий начальный запас капитала – не приводит с дополнительному снижению рисков, но затрудняет выход на рынок новых участников. Предложенный законопроект основывается на проделанной работе по переходу к риск-ориентированному подходу к оценке финансовой устойчивости, исключая избыточные требования и предусматривая создание страховщиками системы управления рисками", — сказали в ЦБ.