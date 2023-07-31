2023-07-31T15:15:24+03:00
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2023
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Путин ввел новые штрафы для страховщиков
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. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей для страховщиков за непредставление Росфинмониторингу сведений о... ПРАЙМ, 31.07.2023
финансы, страхование, новости, россия, страховщики, росфинмониторинг, сведения о выгодоприобретателях
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей для страховщиков за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законодательство РФ уже предусматривает административную ответственность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за непредставление Росфинмониторингу по его запросу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов или о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.
За такое правонарушение для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Новый закон вводит аналогичную ответственность и за непредставление Росфинмониторингу сведений о выгодоприобретателях, ставших известными организации "при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности)".
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.