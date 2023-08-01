МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Более 50% несчастных страховых случаев в России в первом полугодии произошли с детьми и подростками, вторая уязвимая группа — россияне возрастом 40-49 лет, говорится в сообщении страхового дома "ВСК". Путин ввел новые штрафы для страховщиков

"В первом полугодии 53% страховых событий по рискам от несчастных случаев и болезней пришлось на детей и подростков — таковы результаты исследования страхового дома "ВСК". Самая "уязвимая" возрастная категория клиентов компании, помимо несовершеннолетних — россияне возрастом 40-49 лет, на них приходится 11% страховых случаев с начала года", — сообщается в материалах страховщика.

Как уточнили в пресс-службе, исследование проводилось на базе порядка 6 тысяч обращений. Самыми распространенными типами повреждений (в порядке убывания) в 2023 году стали переломы, ушибы и растяжения.

Как указывается в сообщении, чаще всего с начала 2023 года россияне получали травмы при занятиях спортом, а также в быту. Также одним из самых травмоопасных занятий, согласно статистике выплат, является ремонт авто. Так, 33-летний томич получил серьезную травму во время замены коробки передач. 34-летний житель Твери также стал жертвой автомобильной трансмиссии — она упала на него во время починки авто.

По данным "ВСК", в топ-10 наиболее травмоопасных регионов России вошли: Москва и область — 21% обращений; Удмуртия — 11% обращений; Башкортостан — 7% обращений; Кировская область — 5% обращений; Челябинская область — 5% обращений, а также Марий-Эл — 4% обращений, Пермский край — 3% обращений; Санкт-Петербург — 2,5% обращений; Оренбургская область — 2% обращений; Новосибирская область — 1,6% обращений

"В 2023 году самые серьезные травмы были зафиксированы в апреле — в этот период размер выплаты (который зависит от тяжести травмы) составлял более 25 тысяч рублей, в среднем в течение года — 23 тысячи. Самая крупная компенсация (без учета страховых случаев, повлекших смерть или получение инвалидности) была получена 34-летним жителем Оренбурга в связи с травмами из-за ДТП — 935 тысяч рублей", — говорится в пресс-релизе.