МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Два крупных российских страховщика — "АльфаСтрахование" и "Росгосстрах" — отметили рост числа страховок багажа до 30% в отпускной период с мая по июль включительно относительно показателя годом ранее, следует из комментариев компаний для РИА Новости. Страховщики рассказали, с кем несчастные случаи происходили чаще всего

Однако еще двое — "Совкомбанк Страхование" и "РЕСО-Гарантия" — указали, что не заметили изменений по сравнению с прошлым годом, при этом в "Абсолют Страховании" сообщили, что в этом году полисов страхования багажа значительно меньше.

По данным онлайн-продаж "АльфаСтрахования", за период с мая по июль 2023 года дополнительный риск "Страхование багажа" выбрали на 30% больше путешествующих, чем за аналогичный период в 2022 году.

"Можно сказать, что россияне во время путешествий довольно активно страхуют свой багаж. В среднем каждый четвертый турист, оформляющий полис путешественника, выбирает при этом не только сугубо медицинские риски, но и опцию "утрата багажа". И в этом году эта опция даже более популярна, чем в прошлом", — рассказывает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга "Росгосстраха" Ольга Купцова.

"В мае ее выбрали 26% заключивших с "Росгосстрахом" договор страхования путешественников. Это на два процентных пункта меньше, чем в мае 2022 года. В июне уже 28% путешественников застраховали свой багаж (годом ранее — 21%), в июле — 25% (18% в прошлом июле)", — уточняет она.

ДАННЫЕ ДРУГИХ СТРАХОВЩИКОВ

При этом другие страховщики отмечают иную динамику. "Согласно нашим данным, процент проникновения дополнительного риска "Утрата багажа" в общий объем полисов с основным риском "Медицинские и иные экстренные расходы" за период 2023 года (май-июнь-июль) и аналогичного периода 2022 года остается неизменным и составляет 0,8%", — рассказали в "Совкомбанк Страховании".

В ВСК добавили, что страхование багажа входит в базовые варианты страхования, однако осознанно багаж страхуют не более 5%.

"РЕСО-Гарантия" предлагает программы страхования багажа во всех каналах продаж. По сравнению с аналогичным периодом (май-июнь-июль) прошлого года мы не видим роста популярности этого риска у своих клиентов. Мы страхуем как утрату багажа, так и его задержку (этот риск не массовый, страхуется по отдельным запросам)", — говорит управляющий продуктом управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж "РЕСО-Гарантия" Мария Простова.