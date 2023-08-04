МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Банк России переоформит лицензию "Инлайф страхование жизни" (ранее "УРАЛСИБ Жизнь") в связи со сменой названия, говорится в сообщении регулятора на его сайте. ЦБ установил тарифы для операций с цифровыми рублями

"Банк России 04.08.2023 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страхования в связи с изменением наименования Акционерному обществу "Инлайф страхование жизни" (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3987)", — указывается в сообщении.

Также компания на своем сайте в пятницу сообщила, что с 26 июля 2023 года АО "УРАЛСИБ Жизнь" сменило свое фирменное наименование на АО "Инлайф страхование жизни".

"Смена наименования не влияет на ранее принятые страховщиком обязательства – обслуживание клиентов ведется в штатном режиме. Как и прежде, в полном объеме выполняются все обязательства перед клиентами и партнерами по ранее заключенным договорам. В связи с переименованием переоформление каких-либо документов не требуется", — говорится в сообщении.

Там же указано, что изменен адрес сайта, соответственно новому названию. Реквизиты компании, в том числе ОГРН, ИНН, место нахождения компании, банковские реквизиты и др. остаются неизменными.

Компания присутствует 18 лет на российском страховом рынке, предлагает услуги в сфере страхования жизни. Рейтинговым агентством "Эксперт РА" компании АО "Инлайф страхование жизни" присвоен рейтинг надежности ruА-, агентство НКР в свою очередь присвоило компании рейтинг на уровне A-.ru.