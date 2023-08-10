МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Общий объем премий страховщиков жизни в РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 52% год к году, до 354,6 миллиарда рублей, суммарные выплаты за этот же период увеличились на 41,1%, до 224,3 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева. Годовая инфляция в США ускорилась в июле впервые с июня 2022 года

"По итогам первого полугодия 2023 года суммарные премии страховщиков жизни выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%, с 233,2 миллиарда рублей до 354,6 миллиарда рублей. Суммарные выплаты за первое полугодие 2023 года в сравнении с первым полугодием 2022 года выросли на 41,1%, cо 159 миллиарда рублей до 224,3 миллиарда рублей", — сказал Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что существенный рост сборов зафиксирован по ключевым видам страхования жизни: инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), накопительному страхованию жизни (НСЖ) и кредитному страхованию жизни заемщиков.

Премии по ИСЖ за первое полугодие 2023 года увеличились по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 55,3%, до 80,3 миллиарда рублей. Премии по НСЖ выросли на 27% — до 149,5 миллиарда рублей, по кредитному страхованию жизни заемщиков на 139% — до 107,4 миллиарда рублей. По прочим видам страхования совокупные премии снизились на 8,3% — до 17,3 миллиарда рублей, указывается там же.

Выплаты по НСЖ в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 93,4%, до 68,6 миллиарда рублей, по ИСЖ — на 32,6%, до 138,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

"Если в конце 2022 года мы видели, что рынок страхования жизни восстановился после снижения сборов премий, зафиксированного в начале года, то в 2023 году он уже демонстрирует существенный рост. Даже по сравнению с экономически спокойным первым полугодием 2021 года сборы в первом полугодии 2023 года выросли на 41%", — сказал Уфимцев.

"Помимо восстановления и роста рынка, важно отметить, что первое полугодие характеризовалось позитивным движением в сфере регулирования: в первом чтении принят законопроект о долевом страховании жизни, внесен и готовится к первому чтению законопроект о гарантировании по договорам страхования жизни (аналог АСВ для депозитов), принят закон об увеличении социального налогового вычета и упрощении взаимодействия между страховщиками и органами ФНС России, упрощении требований ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма — ред.) по договорам страхования и ряд других", — заметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.