МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Общий объем страховых премий жизни по итогам 2023 года может вырасти в РФ на 30% и даже более, превысив планку в 700 миллиардов рублей, следует из слов главы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева. Общий объем премий страховщиков жизни в России вырос в два раза

"Я, конечно, хочу быть оптимистом, думаю, что те темпы, которые были набраны, они не будут снижены. И если мы оценивали, что по итогам полугодия было 354,6 миллиарда рублей (премий по страхованию жизни – ред.), по итогам года, хотелось бы, чтобы цифра в 700 миллиардов рублей была преодолена", — сказал он на конференции для журналистов.

"Но я как страховщик отношусь к оптимистам, поэтому 700 миллиардов рублей для нас мало, мы можем и больше. И это позволит страховщикам в целом (собрать по итогам года общий объем премий – ред.) 2 триллиона рублей", — добавил Уфимцев.

Как ранее сообщал ВСС, общая премия страховщиков жизни в РФ за первое полугодие выросла на 52% относительно показателя годом ранее, до 354,6 миллиарда рублей. Существенный рост сборов зафиксирован по ключевым видам страхования жизни: инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), накопительному страхованию жизни (НСЖ) и кредитному страхованию жизни заемщиков.

Согласно ранее представленным данным союза, общий объем премий российских страховщиков жизни в 2022 году снизился по сравнению с 2021 годом на 3,2%, до 535,7 миллиарда рублей.