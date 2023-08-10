МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Суммарные премии компании "СберСтрахование жизни" в первом полугодии взлетели на 71,1% относительно показателя годом ранее, до 130 миллиардов рублей, наибольшую долю занимает накопительное страхование жизни — 63 миллиарда рублей, сообщил финансовый директор страховой компании Александр Жуков в ходе пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Участники СВО могут вернуть часть премии при расторжении договора ОСАГО

"За январь-июнь 2023 года "СберСтрахование жизни" собрала 130 миллиардов рублей премии. Это на 71,1% больше, чем за тот же период в прошлом году. Выплаты компании увеличились на 19,9% — до 85 миллиардов рублей. Количество новых договоров в отчётном периоде превысило 8 миллионов. Наибольшую долю в структуре поступлений занимает накопительное страхование жизни (НСЖ) — 63 миллиарда рублей", — отметил он.

По его словам, поступления по рисковому страхованию жизни составили 44 миллиарда рублей. Сборы по продуктам долевого страхования жизни (ДСЖ, отражает механику западного unit-linked) достигли 23 миллиарда рублей.

Он также заметил, что выплаты "СберСтрахования жизни" в первом полугодии 2023 года превысили 85 миллиардов рублей, а наибольший их объем пришелся на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — 56 миллиардов рублей. В основном это выплаты по "дожитию" (завершение договоров ИСЖ), пояснил Жуков.

В то же время доля выплат "СберСтрахование жизни" по рисковому страхованию жизни на российском рынке в этот период составила 87,5% от общего объема таких выплат. В первом полугодии 2023 года в трудной жизненной ситуации компания помогла 70 тысячам семей.