МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость автострахования в Великобритании во втором квартале 2023 года выросла на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув рекордных значений на фоне высокой инфляции и роста стоимости жизни в стране, сообщила в пятницу Британская ассоциация страховщиков (ABI). Банк Англии назвал ожидаемую инфляцию в Великобритании по итогам года

"Средняя стоимость страховки на 21% выше по сравнению со вторым кварталом 2022 года и находится на самом высоком уровне с тех пор, как мы начали собирать эти данные в 2012 году", — говорится в пресс-релизе на сайте организации.

По последним данным ABI, во втором квартале страховка автомобилей подорожала на 7% по сравнению с первым кварталом и обходилась британцам в среднем в 511 фунтов стерлингов в год. Стоимость выросла как для автомобилистов, продлевающих страховку, так и для приобретающих новый план страхования, сообщает ABI.

Как отмечает ассоциация, это связано с возросшими затратами для страховщиков на фоне экономического кризиса. В частности, наблюдается рост стоимости ремонта автомобилей и замены запчастей, а также увеличение затрат на рабочую силу, сказано в пресс-релизе.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.