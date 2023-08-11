МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, также устанавливается срок в 30 дней для предоставления страховой компенсации, сообщили в пресс-службе кабмина. Путин установил страховые взносы для самозанятых в новых регионах

"Родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, смогут проще и быстрее получить страховые выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", — говорится в сообщении.

Документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

"Кроме того, устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов. До сих пор такие сроки не были установлены и принятие решения о выплате страховки или об отказе в такой выплате занимало значительное время", — отметили в кабмине.