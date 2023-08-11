2023-08-11T18:58:52+03:00
2023-08-11T18:58:52+03:00
2023-08-11T18:58:52+03:00
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Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат военным
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Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, также устанавливается срок в 30 дней для предоставления страховой... ПРАЙМ, 11.08.2023
общество , финансы, страхование, новости, россия, правительство, страховые выплаты, военные
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, также устанавливается срок в 30 дней для предоставления страховой компенсации, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, смогут проще и быстрее получить страховые выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", — говорится в сообщении.
Документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.
"Кроме того, устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов. До сих пор такие сроки не были установлены и принятие решения о выплате страховки или об отказе в такой выплате занимало значительное время", — отметили в кабмине.