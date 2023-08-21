МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Самая большая в России доля высокоубыточных договоров ОСАГО за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года зафиксирована в Чечне — 77% договоров обязательной "автогражданки" за этот период было передано в перестраховочный пул, говорится в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его главу Евгения Уфимцева. "Софтлайн" обратится к Московской бирже с заявлением о листинге

"Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, заняла Чеченская Республика: в пул было передано больше чем три четверти, или 77%, договоров обязательной "автогражданки", заключаемых в регионе. На втором месте по этому показателю оказалась Республика Дагестан: в пул было передано 76% заключенных договоров ОСАГО", — сказал он со ссылкой на данные рэнкинга регионов РСА.

На третьем месте по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО находится Приморский край — в пул было передано 53% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На четвертом — Республика Тыва (46%), на пятом — Северная Осетия-Алания (44%), на шестом — Ингушетия (42%), на седьмом — Кабардино-Балкария (41%), на восьмом — Бурятия (35%), на девятом Карачаево-Черкессия (31,5%), на десятом — Республика Саха (26%), сообщается в пресс-релизе.

При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ составляет 11%, добавил Уфимцев. Как уточнили РИА Новости в РСА, в Краснодарском крае 10,3% договоров ОСАГО передано в пул, то есть убыточность ниже среднего уровня в РФ. Самая маленькая доля передаваемых в перестраховочный пул договоров зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге: в Москве в пул было передано 5% договоров, в Санкт-Петербурге — 4,6%, говорится в пресс-релизе РСА.

"Первые строчки рэнкинга регионов по доле высокоубыточных, передаваемых в перестраховочный пул договоров, занимают одни и те же регионы. Это говорит, прежде всего, о высоких рисках мошенничества по ОСАГО в этих регионах, а зачастую свидетельствует также о высокой частоте аварий в них и низком уровне безопасности дорожного движения. В результате автовладельцам из этих регионов приходится платить за полисы ОСАГО больше, чем их соседям", — сказал Уфимцев.

"Как показывает опыт других регионов, эффективно решать такие проблемы удается при помощи рабочих групп из представителей страховых компаний и региональных властей", — добавил он.

Уфимцев напомнил, что перестраховочный пул был запущен 20 апреля 2022 года для передачи в него договоров ОСАГО, принадлежащих высокоубыточным сегментам рынка. Если бы договоры, переданные в перестраховочный пул, страховщики оставляли на собственном удержании, это могло бы подорвать их финансовую устойчивость. Однако перестрахование таких договоров в перестраховочном пуле позволяет распределить выплаты по высокоубыточным договорам на всех страховщиков-участников рынка ОСАГО.