МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Аграрии РФ за январь-июль заключили договоры страхования урожая с господдержкой и посадок сельхозкультур в отношении 6,5 миллиона гектаров сельхозплощадей, что на 71% больше, чем за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе Национального союза агростраховщиков (НСА). Эксперты спрогнозировали, как цифровизация отразится на АПК

"Уточненные данные о страховании весенней посевной Национального союза агростраховщиков к 1 августа подтверждают резкий рост спроса на страховую защиту в растениеводстве — на 71% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За первые семь месяцев аграрии заключили договоры страхования урожая и посадок сельхозкультур в отношении 6,5 миллиона гектаров сельхозплощадей. Годом ранее этот показатель составлял 3,8 миллиона гектаров", — отмечается в сообщении.

Аграриям в системе агрострахования с господдержкой были доступны две основные страховые программы по защите рисков гибели урожая: мультирискового страхования и страхования на случай ЧС. По мультирисковому страхованию застраховано около 4 миллионов гектаров посевов — на 53% больше, чем годом ранее. Спрос на страхование по новой программе защиты растениеводов на случай ЧС, введенной с 2022 года, демонстрирует еще более активную динамику: застрахованные площади увеличились более чем в 2 раза, до 2,5 миллиона гектаров, уточняется там же.

Для сравнения, годом ранее сельхозпроизводители России застраховали к 1 августа 2,6 миллиона гектаров по программе "мультириск" и 1,2 миллиона гектаров по программе "ЧС", добавляется в сообщении.

"Как неоднократно отмечал НСА, существенное повышение спроса на страхование урожая в текущем году в первую очередь связано с целенаправленным комплексом мер Минсельхоза России по стимулированию использования механизмов системы агрострахования с господдержкой в растениеводстве. Второй фактор — повышение агроклиматических рисков в начале сельхозсезона", — приводятся слова президента НСА Корнея Биждова.