МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Число договоров ОСАГО на грузовые транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах, входящих в список недружественных стран, в январе-августе 2023 года составило 8 245, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). ЦБ назвал десять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО

"По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за январь-август 2023 года было заключено 8 245 договоров на грузовые транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах, входящих в список недружественных стран", — говорится в сообщении.

Ранее Банк России опубликовал указание о тарифных изменениях для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Так, для транспортных средств из недружественных стран, за исключением мотоциклов и легковых автомобилей физических лиц, коэффициент территорий увеличится с 1,7 до 30. Указание вступит в силу 12 сентября 2023 года.

Кроме того, указание Банка России устанавливает территориальный коэффициент ОСАГО для автомобилистов новых регионов России с 1 января 2024 года. Страховые компании учитывают его при расчете стоимости полиса ОСАГО. Документ предусматривает, что для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68 — это минимальное значение из действующих в настоящее время.