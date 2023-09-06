МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Говорить о полном восстановлении российского страхового рынка после "всех шоков" 2022 года пока рано, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в рамках выступления на форуме "Будущее страхового рынка". Эксперты рассказали о ситуации со страховыми выплатами из-за беспилотников

"Говорить о том, что мы все полностью преодолели и вызовы перед нами закончились, пока нельзя, мы еще, наверное, в процессе стабилизации ситуации, стабилизации рынка после всех шоков, которые были в прошлом году. До сих пор есть элементы адаптации к тем санкционным ограничениям, с которыми столкнулась отрасль — блокировка активов, невозможность участия в некоторых видах страхования (в основном связанная с международной деятельностью), сложности проведения расчетов, иностранные взаимодействия", — сказал он.

Тем не менее, по его словам, текущую ситуацию можно охарактеризовать как продолжение решения этих задач уже не в острой фазе, но "уже в более или менее продвинутой — на отпимистичной фазе". Как отметил Чебесков, страховая отрасль — это ключевая часть финансового рынка и элемент управления рисками в экономике, а также управления рисками для субъектов экономики. В этой связи, по его словам, можно ставить довольно оптимистичные задачи с точки зрения. Представитель Минфина разбил эти задачи на несколько блоков.

Первый — это запуск рынка страхования в новых субъектах РФ, который сопряжен с некоторыми рисками. Тем не менее, как отметил Чебесков, "это довольно большой приоритет и этим мы активно с коллегами из отрасли и Центрального банка, из РНПК (Российской национальной перестраховочной компании — ред.) активно занимаемся".

Второй блок задач связан с теми санкционными ограничениями, которые были введены в отношении РФ. "Это вопрос налаживания международного сотрудничества, наращивания перестраховочного пула (в России — ред.), наращивания международных перестраховочных мощностей и емкости", — сказал Чебесков, добавив, что для решения "используются как возможности РНПК, так и запуск Евразийской перестраховочной компании, чей мандат, я надеюсь, тоже будет расширяться".

Еще один блок — это формирование накоплений и обеспечение притока в экономику длинных денег. "Мы очень надеемся, что в эту сессию Государственная Дума и Совет Федерации примут законопроект по долевому страхованию жизни, в первом чтении он уже был принят. Я знаю, что в Государственной Думе он являлся приоритетным, поэтому будем надеяться, что это даст возможность рынку на базе этого продукта создавать новые накопления и сбережения для граждан", — отметил Чебесков.

При этом общей для Минфина и для участников рынка страхования остается задача "увеличения уровня проникновения страховых продуктов, в том числе в линейках инвестиционных продуктов, связанных со сбережениями граждан".