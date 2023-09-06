МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Жизнь", "моторы" и ДМС — это драйверы дальнейшего развития страхового рынка, заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в рамках выступления на форуме "Будущее страхового рынка". Минфин рассказал о восстановлении российского страхового рынка

"Жизнь", "моторы" и ДМС — это драйверы, локомотивы и позитив для страхового рынка", — сказал он, отметив при этом, что в целом страховой рынок позитивно прошел первое полугодие текущего года. При этом, по его словам, сейчас рынок перешел в ту стадию, когда надо развивать уже намеченные в прошлом году направления.

Как отметил Уфимцев, есть три основных столпа, которые двигают страховой рынок, — это страхование жизни, моторное страхование и медицинское страхование. Страхование жизни, по его словам, является локомотивом в этой цепочке. "Это, наверное, задача номер один для рынка", — подчеркнул он.

"Второе — это, конечно, моторное страхование, которое в силу определенных причин, которые были на рынке, связанные с запасными частями,… приводили к каким-то сложностям, но самый главный позитив — мы увидели, что жалоб нет, страховщики удачно с этим справились: выплаты проходят, доступность обеспечивается", — добавил глава ВСС.

И хотя, по его словам, в сфере медицинского страхования есть определенные проблемы, связанные также с ростом затрат, ВСС получает обратную связь от страховщиков. "Так как сейчас идет борьба за человека — кадровый ресурс очень важен — то участие страховщиков через ДМС в разных социальных программах для привлечения людей, удержания персонала — это очень важный вектор, поэтому медицинское страхование — тоже такой кит, на котором сейчас будет развиваться дальше страхование", — подчеркнул Уфимцев.