МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Высокие цены на полис ОСАГО могут привести к уходу с рынка 30% таксистов, такие данные привела заместитель гендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Папченкова на круглом столе, посвященном обсуждению страховки ОСАГО для водителей такси. Выход видится в гибридном страховании, когда наряду со стандартным полисом водители смогут заключать специализированные полисы ОСАГО на время использования автомобиля в качестве такси. Система ОСАГО "Синяя карта" начала действовать между Россией и Белоруссией

В июле Российский союз страховщиков сообщил РИА Новости, что средняя стоимость полиса ОСАГО для такси составляет около 26,4 тысячи рублей, что в несколько раз выше средней стоимости ОСАГО в целом по РФ (около 7,7 тысячи рублей). Причина такой высокой средней премии заключается в высокой убыточности такси, добавили в РСА.

"Если действующие барьеры выдачи не будут преодолены, в таксомоторной отрасли есть вероятность 30-процентного выбытия водителей и сокращения доходов отрасли на 380 миллиардов рублей … Текущая высокая стоимость и недоступность покупки полисов для водителей являются основными причинами отсутствия ОСАГО для такси", — сообщила Папченкова.

В свою очередь, по ее словам, высокие цены полисов могут привести к сокращению доходов таксистов на 195,9 миллиарда рублей в год, при этом снизятся и доходы тех, кто сдает автомобили в пользование водителям такси.

"Мы тоже понимаем наличие сложностей … В целом, видятся большие перспективы и возможности во взаимодействии платформ, которые предоставляют услуги заказа такси, страховщиков, представителей отрасли в поисках гибкого варианта. Уже в рамках текущего законодательства есть возможность устанавливать индивидуальный тариф в зависимости от уровня аварийности, взаимодействовать платформам со страховщиками", — прокомментировал заместитель директора департамента страхового рынка ЦБ РФ Сергей Чулков на пресс-конференции, посвященной ОСАГО.

По словам экспертов ЦСР, внедрение гибридного страхования позволит водителям сократить расходы на специализированный полис, так как в расчете его стоимости будет учитываться только фактическое время водителя на линии выполнения заказов. При таком страховании наряду со стандартным полисом водители смогут заключать специализированные полисы ОСАГО на время использования автомобиля в качестве такси.

"Сейчас вводится краткосрочное ОСАГО для такси на месяц и день … возможно введение страхования и на один час, или даже несколько минут. Большая часть водителей такси занимается подработкой, им просто нецелесообразно покупать полноценный полис ОСАГО для такси … Когда водитель выполняет заказ или завершает поездку, возможно учитывать это время как краткосрочное ОСАГО", — пояснил начальник отдела технической политики департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Еркашов.