МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Число проданных полисов ОСАГО в России во втором квартале 2023 года возросло на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с восстановлением продаж новых автомобилей при расширении предложения от отечественных и китайских производителей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. ЦБ повысил прогноз по росту средств россиян в банках

ОСАГО вновь стал драйвером роста рынка автомобильного страхования. "Число договоров ОСАГО, заключенных в апреле-июне 2023 года, увеличилось на 6,8% год к году. Этому способствовал вновь начавшийся рост продаж новых автомобилей на фоне расширения предложения отечественных и китайских транспортных средств. Восстановление продаж поддерживала реализация отложенного спроса, а также ожидание роста стоимости автомобилей в связи повышением утильсбора с 1 августа 2023 года", — говорится в обзоре.

Темпы прироста взносов в этом сегменте составили 24,9% в годовом выражении, объем рынка превысил 82 миллиарда рублей. "Увеличение сборов по обязательному автострахованию связано с ростом числа заключенных договоров и подорожанием запчастей, которое привело к увеличению стоимости страховой защиты для страхователей с наибольшими индивидуальными рисками", — отмечают в ЦБ.

При этом объем выплат за квартал сократился до 38,3 миллиарда рублей (-4,4% в годовом выражении), что связано со снижением числа страховых случаев, по которым был урегулирован ущерб. Уменьшение числа страховых случаев может объясняться сокращением количества заключенных договоров в предыдущие периоды, а также вероятным снижением обращений граждан в случае незначительных аварий из­-за компенсации убытков самим виновником, не желающим увеличивать коэффициент бонус-малус (КБМ), считают в ЦБ.

В сегменте страхования автокаско продолжился быстрый рост числа заключенных договоров при снижении средней стоимости полиса, что свидетельствует об усилении спроса на недорогие программы страхования с ограниченными набором рисков и договоры с франшизами, считают в ЦБ.

Число заключенных договоров страхования автокаско во втором квартале выросло более чем в полтора раза – за счет розничных и корпоративных клиентов. Объем взносов в этом сегменте превысил 64,2 миллиарда рублей (+21,6% в годовом выражении), объем выплат по автокаско незначительно вырос (+1,1% в годовом выражении).