МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Объем страховых премий во втором квартале 2023 года вырос более чем на четверть относительно уровня аналогичного периода прошлого года, до 555,4 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. ЦБ предположил, что произойдет при запрете МФО

"Объем страховых взносов во втором квартале 2023 года вырос более чем на четверть относительно уровня годом ранее, до 555,4 миллиарда рублей. Это связано с низкой базой второго квартала 2022 года и является результатом общего восстановления экономической активности, а также подорожания автомобилей и запчастей к ним, цены на которые напрямую влияют на стоимость страхования автокаско. В результате во втором квартале 2023 года объем взносов полностью восстановился и превысил значение за аналогичный период 2021 года", — объясняют в ЦБ.

Число заключенных договоров выросло на 16% в годовом выражении (+9,5 миллиона единиц). Рост произошел практически во всех ключевых видах страхования. Максимальное увеличение показали страхование от несчастных случаев и болезней (+5,7 миллиона единиц) и ОСАГО (+0,7 миллиона единиц).

Объем выплат по договорам страхования во втором квартале 2023 года составил 248,4 миллиарда рублей (+15,7% в годовом выражении) и рос меньшими темпами, чем объем взносов. Прежде всего это связано с тем, что в отличие от сборов, на динамику выплат не влияет эффект низкой базы, отмечается в обзоре.

Прибыль российских страховщиков до налогообложения по итогам первого полугодия 2023 года выросла почти в семь раз относительно уровня годом ранее, до 306,9 миллиарда рублей. Этому способствовал рост результата от инвестиционной деятельности, сообщили в ЦБ. При этом прибыль от страховой деятельности снизилась за счет сокращения финансового результата от деятельности по страхованию жизни. Результат от страховой деятельности, не связанной со страхованием жизни, вырос на фоне увеличения собранных взносов.

Совокупная величина капитала страховщиков во втором квартале 2023 года выросла до 1,3 триллиона рублей (+10,7% к предыдущему кварталу). Величина страховых резервов увеличилась до 3,1 триллиона рублей (+2,1%), в основном за счет резервов по страхованию жизни. Величина активов страховщиков на конец июня 2023 года превысила 4,9 триллиона рублей (+4% к предыдущему кварталу). Структура активов во втором квартале незначительно изменилась: доля корпоративных облигаций увеличилась до 25%, доля депозитов снизилась до 18,2%, доли денежных средств и акций также сократились. Доля государственных облигаций осталась на прежнем уровне – 20,6%.