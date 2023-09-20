МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Страховой дом ВСК, участвующий в эксперименте Центробанка РФ, оформил первый в стране медицинский страховой полис, оплаченный цифровыми рублями, следует из сообщения страховщика. Эксперты оценили, какую долю займет цифровой рубль в расчетах физлиц

"В Страховом Доме ВСК оформлен первый медицинский полис, оплаченный цифровыми рублями. Компания принимает участие в пилотном проекте Банка России. Первым, кто приобрел полис цифровыми рублями, стал житель Москвы", — отмечается в сообщении.

Банк России ранее приступил к созданию цифрового рубля, а с 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения. Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова анонсировала пилотный проект цифрового рубля с 15 августа. И ВСК участвует в этом тестировании. В рамках пилотного проекта проходит апробация открытия кошельков в цифровых рублях — банком и клиентом, переводы между клиентами, а также процесс оплат с использованием новой валюты, поясняется в сообщении страховщика.

Член совета директоров страхового дома Ольга Сорокина в связи с этим отметила, что виден спрос клиентов на новые возможности оплаты, и в ВСК считают: операции с виртуальной валютой могут стать достаточно востребованными по аналогии с Системой быстрых платежей (СБП), с помощью которой около 45% клиентов оплачивают страховые продукты.

"Для нас цифровой рубль — уже второй выгодный вариант приема платежей. Для клиента он также достаточно прост в использовании: требуется открыть цифровой кошелек в приложении своего банка, отсканировать QR-код и оплатить. В рамках участия в пилотном проекте Банка России нам удалось протестировать всю цепочку взаимодействия между регулятором, банком-партнёром, страховщиком и клиентом. Мы готовы к масштабированию на другие продукты ВСК", — заключила она.

ВСК работает с 1992 года. Это универсальная страховая компания, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в пятёрку страховщиков страны по сборам.