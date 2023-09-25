МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект закона, устанавливающий страховые тарифы по обязательному медицинскому страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, сообщается на сайте кабмина. Путин утвердил отчет об исполнении бюджета Федерального фонда ОМС

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.