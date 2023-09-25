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2023
https://1prime.ru/insurance/20230925/841817588.html
Правительство одобрило проект тарифов по ОМС от несчастных случаев
Страхование
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Правительство России одобрило проект закона, устанавливающий страховые тарифы по обязательному медицинскому страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на... ПРАЙМ, 25.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект закона, устанавливающий страховые тарифы по обязательному медицинскому страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.