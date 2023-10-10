МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Механизм страхования военных рисков заработал в новых регионах РФ, заключены первые контракты, пока он апробируется и действует лишь в отношении грузовых автомобилей и грузов первой необходимости, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, выступая на заседании комитета Совфеда по экономической политике. Минфин предложил рассмотреть приватизацию некоторых активов

Глава комитета Андрей Кутепов напомнил, что вопрос господдержки такого рода страхования возник в связи с отказом страховых компаний страховать военные риски утраты или повреждения железнодорожных вагонов, из-за чего лизинговые компании запретили грузоперевозчикам использовать их подвижной состав на территориях новых субъектов РФ, а в ряде случаев и на территориях граничащих с ними регионов. Это привело к дефициту вагонов для транспортировки грузов и существенному росту стоимости их аренды в этих регионах.

Кутепов напомнил, что в мае комитет Совфеда уже обсуждал этот вопрос и дал рекомендации Минфину, ЦБ и Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) разработать программу господдержки страхования военных рисков утраты или повреждения железнодорожного подвижного состава на всей территории России. Тем не менее, отметил он, со стороны Минфина такой механизм был выработан в отношении "грузовых транспортных средства, грузов первой необходимости и контейнеров", но не для ж/д перевозок.

Как сообщил в свою очередь Чебесков, разработанный механизм страхования военных рисков пока работает скорее в тестовом режиме. "Это не просто документальный механизм и принятие постановления правительства, но это и целая, по сути новая система, которая определяет, что такое военные риски, как их считать, как их компенсировать. То есть это была совершенно новая сущность, которая совместно со страховым сообществом, совместно с Центральным банком и РНПК была разработана", — сказал представитель Минфина.

"Такой механизм, можно сказать, по сути начинает сейчас работать — заключены первые соглашения между перестраховочной компанией РНПК и страховыми компаниями. Мы сейчас активно доносим эту информацию до новых регионов, до новых субъектов, чтобы они понимали, что этот механизм заработал, и чтобы они доносили эту информацию до бизнесов, до экономических агентов", — подчеркнул Чебесков, отметив, что оценивать работу механизма на практике пока рано.

Чебесков также прокомментировал, почему сейчас механизм затрагивает лишь некоторые сферы страхования. "Почему было принято решение по автокаско и по страхованию социальных грузов, а не по ж/д перевозкам? Это решение принималось на совещании президента, и такое решение было принято как первое решение для того, чтобы эти механизмы выстроить и апробировать и в дальнейшем смотреть, как это будет работать", — сказал представитель Минфина.