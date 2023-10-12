МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Рынок банкострахования в России, когда банки продают страховые продукты своим клиентам, в первом полугодии вырос год к году на 40%, до 355,4 миллиарда рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 миллиарда рублей за первое полугодие 2023 года. Его объем полностью восстановился после падения прошлого года и даже превзошёл значение докризисного периода. Однако доля банкострахования в общем объеме страхового рынка оказалась ниже, чем в первом полугодии 2021 года", — подсчитали старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Ольга Басова и управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам компании Алексей Янин.

За первое полугодие 2023 года страховые компании заплатили банкам за продвижение страховых продуктов 116,2 миллиарда рублей, что выше уровня первого полугодия 2022 года на 75%. Доля комиссии в страховых взносах, полученных через кредитные организации, увеличилась с 26% за первое полугодие 2022 года до 33% за первое полугодие 2023 года, отмечают исследователи.

"Наибольший размер комиссии приходится на кредитные виды страхования. 89% от страховых взносов по страхованию от НС (несчастных случаев – ред.) и болезней приходится на комиссию банкам, в кредитном страховании жизни — 64%, в страховании прочего имущества граждан и страховании финансовых рисков по 57%", — отмечается там же.

Самые низкие комиссии в некредитных видах – в НСЖ и ИСЖ (накопительном и инвестиционном страховании жизни) комиссия банкам составляет по 2% от соответствующих взносов за первое полугодие 2023 года, замечают исследователи.

Основными драйверами роста в банковском канале продаж стали страхование жизни и кредитное страхование от НС и болезней. При этом кредитное страхование от НС и болезней, несмотря на рост, не смогло достичь уровня первого полугодия 2021 года, заключают они.