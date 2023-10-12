МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Банк России считает необходимым в случае принятия законопроекта о возможности "привязки" полиса ОСАГО к водителю указывать все автотранспортные средства этого человека, сказал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая в Государственной Думе. Дилеры предсказали падение российского авторынка в четвертом квартале

В декабре группа депутатов от ЛДПР во главе с замглавы фракции Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, позволяющий привязывать полис ОСАГО или к водителю, или к автомобилю, по желанию автовладельца. Сейчас такого выбора нет.

"Что касается выдачи полиса не только на машину, как это действует сегодня, а персонально водителю, который имеет несколько машин, то мы эту идею поддерживали. Вы знаете, что мы принципиально положительно ответили на тот законопроект, который вы инициировали", — сказал Чистюхин в ответ на вопрос Нилова.

"Единственное, мы говорим о том, что в этом случае в полисе должно быть указано, какие машины будут эксплуатироваться для того, чтобы обеспечить необходимый контроль, в том числе за счёт камер слежения, которые должны идентифицировать водителя и, соответственно, те транспортные средства, которые ему принадлежат и определять, есть полис ОСАГО либо нет", — добавил первый зампред ЦБ РФ.