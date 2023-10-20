МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает включить в проект о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан страхование жизни, говорится в сообщении союза. Госдума отклонила проект о снижении НДС на социально значимые товары

Как следует из базы данных нижней палаты парламента, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ведении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.

Такие вычеты будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам, предусматривающим выплату негосударственной пенсии не ранее достижения пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом; денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года; доходов по учитываемым на таком ИИС операциям, перечисляемых на такой счет.

"Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о расширении налоговых вычетов из подоходного налога на добровольные пенсионные и иные долгосрочные накопления граждан", — говорится в пресс-релизе союза со ссылкой на его вице-президента Виктора Дубровина.

"При этом, по мнению союза, целесообразно расширить этот законопроект и на долгосрочное страхование жизни, поскольку это один из важнейших механизмов вовлечения "длинных" денег в инфраструктурные государственные проекты", — сказал он.

Дубровин заметил, что страховщики жизни традиционно входят в топ-3 крупнейших в России инвесторов в ОФЗ, а совокупный размер сформированных ими страховых резервов по состоянию на 30 июня 2023 года превысил 1,5 триллиона рублей. "Стимулирование граждан инвестировать в долгосрочные продукты страхования жизни не только даст им финансовую защиту на случай неблагоприятных событий или болезней, но и позволит увеличить инвестиции в инфраструктурные проекты страны", — сказал он.