МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) учитывала возможность санкций Великобритании в своей модели развития, угроз для ее финансовой устойчивости нет, сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis-23 директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Европарламент решил усомниться в эффективности антироссийских санкций

В среду Великобритания ввела санкции против РСПП, Уральской горно-металлургической компании, Российской национальной перестраховочной компании.

"У РНПК очень качественный риск-менеджмент, и, соответственно, я очень был бы удивлен, если бы они (менеджмент компании — ред.) сказали, что они не ожидали подобных санкций. Насколько я себе представляю, РНПК и сама не закладывает в свою финансовую устойчивость неплатежи от наших недружественных контрагентов, и мы как надзорный орган не закладываем в расчет финустойчивости РНПК, что она будет получать откуда-то какие-то деньги от недружественных стран", — сказал Смирнов, комментируя введение санкций Великобританией против компании.