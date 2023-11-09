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2023
https://1prime.ru/insurance/20231109/842222803.html
В Центробанке оценили финансовую устойчивость РНПК на фоне санкций
Страхование
Новости
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Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) учитывала возможность санкций Великобритании в своей модели развития, угроз для ее финансовой устойчивости нет, сказал... ПРАЙМ, 09.11.2023
финансы, страхование, новости, россия, цб рф, великобритания, рнпк, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) учитывала возможность санкций Великобритании в своей модели развития, угроз для ее финансовой устойчивости нет, сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis-23 директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
В среду Великобритания ввела санкции против РСПП, Уральской горно-металлургической компании, Российской национальной перестраховочной компании.
"У РНПК очень качественный риск-менеджмент, и, соответственно, я очень был бы удивлен, если бы они (менеджмент компании — ред.) сказали, что они не ожидали подобных санкций. Насколько я себе представляю, РНПК и сама не закладывает в свою финансовую устойчивость неплатежи от наших недружественных контрагентов, и мы как надзорный орган не закладываем в расчет финустойчивости РНПК, что она будет получать откуда-то какие-то деньги от недружественных стран", — сказал Смирнов, комментируя введение санкций Великобританией против компании.