МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует до конца текущего года разработать нормативный акт, который бы ужесточал условия для отечественных страховщиков при заключении инвестиционных договоров жизни, даже если вложения россиян идут через дружественные нам страны, сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis-23 директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. ЦБ сообщил рекордный показатель доли ипотечников за III квартал 2023 года

Европейские страны в 2022 году ввели санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в депозитариях Euroclear (регулируется минфином Люксембурга) и Clearstream (казначейством Бельгии). Также под блокировку попали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Соответственно, зарубежные бумаги в рамках договоров инвестиционного страхования жизни также оказались заблокированы, доходную часть страховщики также не смогли выплатить клиентам.

"Мы не должны получить повторение инфраструктурного риска, с которым столкнулись и страховщики, и клиенты в 2022 году. Конструкция, что неопытному человеку надо самому разобраться в том, где лежат его бумаги и какие риски могут быть – насколько это правильно? У нас есть сомнения, что это неправильно… Мы надеемся (принять нормативный акт – ред.) до конца года", — сказал Смирнов.

"Если страховщик готов разбираться с этими рисками сам, то слава Богу! Мы не запретим", — сказал он, отметив, что страховщик должен будет гарантировать клиенту возврат 100% вложений, а не долю от вложений, в договоре не должно быть исключений или оговорок", — сказал он.

Смирнов уверен, что страновые и геополитические риски на клиента перекладывать нельзя – это проблема страховщика.

"Неплатежеспособность эмитента – такое может быть в договоре, а неспособность в инфраструктуре – этот риск перекладывать на клиента перебор, потому что клиент об этом не знает и не может им управлять. К сожалению, может быть такая ситуация, что продукт структурирован через дружественные страны, завтра что-то поменялось в депозитарной цепочке, и что-то получается на недружественной стране… и что-то где-то операционно сломалось", — говорит глава департамента.