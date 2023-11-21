МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Страховщики обеспокоены возможной отменой обязанности предъявлять полис ОСАГО при регистрации транспортного средства — это "вернет" водителей в 1990-е годы и приведет к "разборкам" на дорогах, поэтому обязательно необходима фотофиксация дорожными камерами, сказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). ЦБ рассказал о формировании стоимости "короткого" полиса ОСАГО

"Проверка полиса ОСАГО при регистрации автомобиля — один из вариантов контроля наличия ОСАГО у водителя. И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к "разборкам" на дорогах", — сказали в РСА.

"Поэтому контроль необходимо сохранить, но он может быть изменен. Мы видим наиболее эффективным способом фотофиксацию. И считаем, что если отмена проверки при регистрации будет сопровождаться запуском камер, то негативных последствий не должно произойти. Но это должно происходить одновременно", — добавили там.

Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства. Автором инициативы выступил глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах форума Finopolis-23 в свою очередь говорил журналистам, что исключить полис ОСАГО из списка необходимых документов при регистрации автомобиля можно только при появлении обязательной фотофиксации дорожными камерами, которые будут определять незастрахованные транспортные средства.