МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российские страховщики ожидают роста числа случаев, а также изощрённости мошенничества в ипотечных видах страхования в будущем году в связи с ростом ипотечного портфеля, сказал генеральный директор ГК "Зетта Страхование", председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию мошенничеству Игорь Фатьянов на конференции, посвящённой противодействию страховому мошенничеству. Минфин призвал не бояться высоких ставок в рыночной ипотеке

Сейчас в этой сфере страховщики в 90% случаев решают проблему без обращения в правоохранительные органы, и большинство страховых заявлений с мошенническими намерениями отзываются, пояснил Фатьянов. По его словам, в основном это фальсификация страхового случая или приобретение полиса уже тогда, когда страховой случай произошёл, и в основном это происходит с личным страхованием в ипотеке.

"В силу массовости вида, портфель накопился большой. Сейчас ещё выдачи ипотеки достаточно бодро растут. Выплачивать становится сложнее, поэтому мы считаем, что в 2024 году мошенничество в таких областях, связанных с кредитами, в первую очередь ипотечными, будет возрастать", — также отметил он.

Пока ситуацию в этой сфере он назвал "латентным", или "бытовым" мошенничеством. "Сейчас ситуация, когда происходит некое латентное мошенничество, это достаточно серьёзный этап развития противодействия в личных видах… Сейчас идет достаточно существенный удар именно по латентной части. По различным оценкам, где-то порядка 15% случаев по ипотеке содержит элементы бытового мошенничества", — сказал он.

"Просто в силу того, что там кредит по большому счёту один и банк один, там преобладающая доля бытового мошенничества. Но мы уверены, что в дальнейшем эта история будет развиваться в сторону профессионализации страхового мошенничества, в сторону формирование профессиональных криминальных сообществ, которые будут эту историю под себя потихоньку подминать", — также указал Фатьянов,

"В этот момент надо быть готовым: будут ли там групповые мошенничества, жизнь покажет. Здесь нужно, конечно, изучать, в том числе международный опыт. Пока международный опыт для нас наиболее близкий, наверное, Турция, может быть, как-то организуем более тесное изучение опыта", — заключил он.