ВСС: с ростом ипотеки в РФ участится мошенничество в ипотечных видах страхования
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российские страховщики ожидают роста числа случаев, а также изощрённости мошенничества в ипотечных видах страхования в будущем году в связи с ростом ипотечного портфеля, сказал генеральный директор ГК "Зетта Страхование", председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по противодействию мошенничеству Игорь Фатьянов на конференции, посвящённой противодействию страховому мошенничеству.
Сейчас в этой сфере страховщики в 90% случаев решают проблему без обращения в правоохранительные органы, и большинство страховых заявлений с мошенническими намерениями отзываются, пояснил Фатьянов. По его словам, в основном это фальсификация страхового случая или приобретение полиса уже тогда, когда страховой случай произошёл, и в основном это происходит с личным страхованием в ипотеке.
"В силу массовости вида, портфель накопился большой. Сейчас ещё выдачи ипотеки достаточно бодро растут. Выплачивать становится сложнее, поэтому мы считаем, что в 2024 году мошенничество в таких областях, связанных с кредитами, в первую очередь ипотечными, будет возрастать", — также отметил он.
Пока ситуацию в этой сфере он назвал "латентным", или "бытовым" мошенничеством. "Сейчас ситуация, когда происходит некое латентное мошенничество, это достаточно серьёзный этап развития противодействия в личных видах… Сейчас идет достаточно существенный удар именно по латентной части. По различным оценкам, где-то порядка 15% случаев по ипотеке содержит элементы бытового мошенничества", — сказал он.
"Просто в силу того, что там кредит по большому счёту один и банк один, там преобладающая доля бытового мошенничества. Но мы уверены, что в дальнейшем эта история будет развиваться в сторону профессионализации страхового мошенничества, в сторону формирование профессиональных криминальных сообществ, которые будут эту историю под себя потихоньку подминать", — также указал Фатьянов,
"В этот момент надо быть готовым: будут ли там групповые мошенничества, жизнь покажет. Здесь нужно, конечно, изучать, в том числе международный опыт. Пока международный опыт для нас наиболее близкий, наверное, Турция, может быть, как-то организуем более тесное изучение опыта", — заключил он.
https://1prime.ru/insurance/20231121/842326004.html