МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Компания "СберСтрахование" с начала 2023 года выплатила 1 миллиард рублей по полисам страхования жилья, более 70% из них пришлось на добровольные программы, говорится в пресс-релизе компании. "Сбер" представил модели ИИ, распознающие русский жестовый язык

"С начала года компания "СберСтрахование" выплатила 1 миллиард рублей компенсаций по полисам страхования жилья. Из них 71% выплат пришелся на полисы добровольного страхования, оставшиеся 29% — на ипотечные программы. Всего в компанию поступило более 10 тысяч обращений из-за таких происшествий", — отмечается в пресс-релизе.

Чаще всего компенсации получали жители Москвы (10% от общего количества страховых случаев), Московской области (8%) и Санкт-Петербурга (4%), указывается там же.

Самым частым инцидентом, как и в прошлом году, стали заливы — на них пришелся 71% случаев. На втором месте стихийные бедствия (12%), на третьем — пожары (8%). Оставшиеся 9% составили взрывы, вред имуществу, удары молнии, конструктивные дефекты и противоправные действия третьих лиц, говорится в сообщении.

"Заливы лидируют и по общему объему выплат — это 40% всех компенсаций. Средняя выплата по ним — 53 тысячи рублей. Второе место по объему выплат занимают пожары (30%). При этом средняя сумма выплаты намного больше — 390 тысяч рублей, поскольку огонь наносит значительно больший ущерб, чем вода. Доля стихийных бедствий в общем объеме — 20%, средняя выплата по ним — 115 тысяч рублей", — отмечается там же.

Самые крупные суммы были компенсированы за пострадавшее в пожаре имущество. По полису добровольного страхования жилья это 6,5 миллиона рублей за полностью сгоревшие дачный дом и беседку в Нижегородской области. По программе ипотечного страхования 5 миллионов рублей было выплачено за сгоревшую квартиру в Ямало-Ненецком автономном округе, приводит примеры страховщик.