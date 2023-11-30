МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль российских страховых компаний за 9 месяцев текущего года выросла в 3,3 раза относительно показателя за аналогичный период годом ранее, до 382,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за второй и третий кварталы 2023 года. Триллионы прибыли. На ком российские банки заработали такие суммы

"Чистая прибыль страхового сектора за 9 месяцев 2023 года составила 382,2 миллиарда рублей (в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года). Наибольший вклад внесли процентные доходы и доходы от валютной переоценки (186,8 и 157,7 миллиарда рублей соответственно), которые существенно превысили потери от изменения справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи (-26,5 миллиарда рублей)", — отмечается в обзоре.

Там же ЦБ указывает, что с 1 июля 2023 года произошло плановое ужесточение риск-коэффициентов для расчета показателя нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств. В результате совокупный показатель оценки влияния рисков на собственные средства страховщиков за третий квартал вырос на 85,4%, до 259,8 миллиарда рублей, а показатель нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств снизился на 5,8 процентного пункта, до 202,9%.

"Таким образом, даже с учетом ужесточения требований запас капитала страхового сектора сохраняется на высоком уровне", — резюмируют в ЦБ.

"РНПК (Российская национальная перестраховочная компания — ред.) сохраняет доминирующие позиции на рынке перестрахования, при этом по обязательным видам страхования гражданской ответственности работают перестраховочные пулы, созданные членами профессиональных объединений страховщиков. Второй-третий кварталы оказались благоприятными в контексте отсутствия крупных страховых событий, комбинированная убыточность по рынку в целом сохранялась на комфортном уровне", — также отмечается в обзоре.