МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк России предлагает снизить на 20% минимальную границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для некоторых видов транспорта, в числе которых междугородние автобусы, вертолеты, железнодорожный транспорт, говорится в сообщении регулятора. Сбербанк назвал ожидаемую ставку ЦБ по итогам 2025 года

"Банк России предлагает снизить на 20% минимальную границу тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами при перевозках некоторыми видами транспорта: междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом. Новые значения тарифа предусмотрены проектом указания Банка России", — отмечается в сообщении.

Документ также устанавливает границы тарифа для легкового такси. Минимальная стоимость полиса ОСГОП для него составит 1,3 тысячи рублей в год, максимальная — 5,4 тысячи рублей, указывается там же.

"По закону с 1 сентября 2024 года таксисты обязаны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики (кроме метрополитена). Страховщики в пределах установленного Банком России коридора будут определять базовый тариф для расчета стоимости полиса ОСГОП для каждого конкретного страхователя в зависимости от его индивидуального риск-профиля", — говорится в сообщении.

Введение для такси такого обязательного вида страхования повышает финансовую защищенность пассажиров: выплата за причинение вреда здоровью при перевозке будет начисляться в пределах лимита в 2 миллиона рублей, отмечают в ЦБ. Сейчас пострадавший пассажир такси может рассчитывать на максимальную выплату лишь в 500 тысяч рублей.