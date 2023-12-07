МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Общие сборы российских страховщиков в третьем квартале 2023 года выросли на 18% относительно показателя годом ранее, до 566 миллиардов рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. ЦБ предложил снизить тариф по страхованию ответственности перевозчиков

"Драйверами роста рынка стали сегменты автострахования, некредитного страхования жизни и ДМС. Виды страхования, связанные с кредитованием, на фоне роста выдач кредитов физическим лицам в совокупности также показывали рост. Однако внутри сегмента произошло перераспределение взносов: страхование заемщиков от НС (несчастных случаев — прим. ред.) и болезней через банковский канал частично перешло в кредитное страхование жизни", — отмечается в обзоре.

Объем выплат по договорам страхования в третьем квартале 2023 года возрос темпами, сопоставимыми с динамикой взносов, и составил 260,7 миллиарда рублей, указывается там же.

Объем взносов, переданных в перестрахование, увеличился в полтора раза в годом выражении, до 46,8 миллиарда рублей. Это может, в том числе, свидетельствовать о повышении степени перестраховочной защиты (доли перестраховщиков в общем объеме страховых премий). В третьем квартале 2022 года наблюдалось существенное снижение этого показателя в связи с невозможностью разместить риски за рубежом в прежнем объеме после введения санкций, считают в ЦБ.

"Эффективность деятельности страховщиков продолжает расти. Этому способствует ускоренный рост заработанных премий относительно убытков и расходов. По итогам девяти месяцев 2023 года коэффициент расходов на ведение дела (РВД) снизился до 40,4% (-1,8 п.п. в годовом выражении), коэффициент убыточности (КУ) — до 48,8% (-2,1 п.п. в годовом выражении). В результате комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) сократился до 89,3%", — отмечается там же.