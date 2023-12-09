МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Профессии Деда Мороза и Снегурочки опасные: то из саней выпадут, то спалят бороду, то отравятся угощением, и если бы актёры покупали полисы страхования жизни и здоровья от несчастного случая, то получали бы компенсацию за травмы, рассказали РИА Новости в "Альфастраховании". Россиян предупредили о подорожании главного новогоднего продукта

"Дед Мороз – призвание непростое и даже иногда опасное для здоровья. Неприятности поджидают буквально на каждом шагу: переломы, ожоги, мошенники и разбойники – лишь малая часть того, с чем может столкнуться любимый всеми волшебник, выполняющий свою нелегкую работу. По статистике за несколько лет чаще всего Деды Морозы сталкиваются с переломами, растяжением связок, отравлениями и ожогами", — рассказали страховщики.

Например, в прошлые новогодние праздники Дед Мороз приехал поздравлять ребенка в Щербинку (Москва) и оступился на лестнице. "Дедушку" пришлось госпитализировать. В больнице у него обнаружили сложный перелом в двух местах. По полису страхования жизни и здоровья от несчастных случаев он мог бы получить 20% от страховой суммы за перелом бедра (порядка 100 тысяч рублей) и еще 5% — за перелом лодыжки (25 тысяч).

"Еще одного Деда Мороза подвела вредная привычка: устав от раздачи подарков и детских криков, он присел отдохнуть и закурил сигарету, забыв о своем главном достоянии – "снежной" бороде. Борода вспыхнула как спичка, тушить ее помогала Снегурочка. В итоге ожоги разной степени получили оба. При наличии полиса за ожог мягких тканей выплаты каждому могли бы составить по 50 тысяч рублей", — приводят пример эксперты.

Но страдают и "сани" дедушки. И, например, полис каско помог бы отремонтировать их батайскому Деду Морозу: на его машину упал старый тополь, пока шло выступление на утреннике в детском саду в Ростовской области. А если бы было оформлено полное каско, то можно было подать заявление на возмещение ущерба, говорят в компании.

"Надо сказать, что достается в новогодние праздники не только Деду Морозу, но и его внучке Снегурочке. Несколько лет назад в Бердске Снегурочка на полном ходу выпала из саней в конной упряжке. К счастью, никто не пострадал, а девушка отделалась легкими ушибами. По полису страхования от несчастных случаев за подобную неприятность страховая компания выплатила бы Снегурочке компенсацию от 25 тысяч рублей", — приводят еще один пример они.