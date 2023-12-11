МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Более двух третьих россиян считают покупку ОСАГО необходимой, при этом комфортной ценой за полис они назвали 3-5 тысяч рублей, рассказали РИА Новости эксперты страхового дома ВСК и финансового маркетплейса "Сравни". Власти одобрили продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО

"В рамках исследования эксперты выяснили, какая стоимость полиса была бы предпочтительной для россиян. Оказалось, что наиболее комфортная цена ОСАГО для большинства опрошенных –– от 3 до 5 тысяч рублей. Такой вариант ответа выбрали 80% респондентов. Еще 11% россиян готовы платить от 7 до 10 тысяч рублей при условии быстрых выплат и ремонта, а 9% — от 5 до 7 тысяч", — сказали эксперты.

В ноябре глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщал, что средняя стоимость ОСАГО в октябре 2023 года составила 7 901 рубль.

Исследование показало, что в то же время большинство опрошенных россиян считают полис необходимым для автомобилиста. Такой вариант ответа выбрали 79% опрошенных.

"Тем не менее, больше половины (74% опрошенных) отметили, что выплаты по полисам значительно ухудшились за 2–3 прошедших года. Еще 7% россиян считают, что ситуация стала хуже, но незначительно. 10% респондентов, напротив, рассказали, что ситуация с выплатами стала лучше. Еще 9% россиян не считают, что выплаты как-то изменились за последние несколько лет. При этом, по данным РСА, средняя выплата за последние 5 лет выросла на 28%. По сравнению же с 2022 годом — на 17%", — говорят исследователи.

"В прошлом году произошло расширение тарифного коридора. 75% проданных полисов приходится на иномарки, а цена запчастей прямо коррелируется с курсом валюты. Сейчас верхняя планка составляет около 7,5 тысячи рублей. По нашей статистике, около 50-55% полисов продается по верхней планке. Это значит, что большинство владельцев авто, даже клиенты с отличным КБМ (показатель безаварийного вождения), все равно вынуждены платить весомые суммы за полис"‎, — отметил директор по развитию страхового бизнеса "Сравни" Александр Крайник.