МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский рынок страхования в 2024 году вырастет на 2%, до 2,2 триллиона рублей, а его перспективы будут во многом зависеть от политики финансовых властей и ряда показателей, полагают директор группы рейтингов фининститутов АКРА Алексей Бредихин и его заместитель Алла Борисова, прогноз есть в распоряжении РИА Новости. В АКРА спрогнозировали, сколько российские банки заработают в 2024 году

"Перспективы 2024 года во многом будут зависеть от денежно-кредитной политики и иных макроэкономических показателей. Базовый сценарий, лежащий в основе прогноза АКРА относительно динамики страхового рынка в 2024 году, учитывает приведенные ниже допущения… После восстановительного роста экономики в 2023 году АКРА ожидает, что прирост ВВП в 2024-м будет сравнительно низким: в диапазоне от 0,5 до 1,3%", — говорится в прогнозе.

По мнению экспертов АКРА, инфляция будет снижаться, что позволит Банку России перейти к снижению ключевой ставки. Ожидаемый уровень ставки на конец 2024 года — 10,5–11,5%. Учитывая стабильные цены на нефть и положительное сальдо внешней торговли, ослабление рубля по отношению к основным валютам будет умеренным. Безработица сохранится на низком уровне. На фоне повышенных процентных ставок и регуляторных ограничений годовые темпы прироста розничного кредитования в 2024-м снизятся до 10%.

"В этих условиях кредитное страхование и инвестиционно-накопительное страхование жизни останутся под давлением и покажут снижение относительно показателей 2023 года. В то же время АКРА ожидает увидеть продолжение роста в автостраховании. Страховые премии по остальным сегментам рынка, согласно прогнозам агентства, вырастут незначительно. Общие темпы прироста по итогам 2024 года ожидаются на уровне 2%, а в абсолютном выражении сумма страховых премий составит около 2,2 триллиона рублей", — прогнозируют они.

Ожидаемое в 2024 году постепенное понижение ключевой ставки, как полагает агентство, будет способствовать некоторому восстановлению спроса населения на некредитное страхование жизни. С учетом этого общая сумма страховых премий по некредитному страхованию ожидается на уровне 385–390 миллиардов рублей по результатам 2024 года.

В 2024 году агентство прогнозирует снижение премий по кредитному страхованию до 370–375 миллиардов рублей, или на 8% к показателю 2023 года. Основная причина — падение спроса на розничные кредиты с учетом высоких процентных ставок. Кроме того, банки будут вынуждены ограничивать предложение кредитов некоторым категориям заемщиков с учетом регуляторных мер Банка России, направленных на предотвращение закредитованности населения.

Вместе с тем в АКРА предсказывают, что российский рынок страхования автомобилей в 2024 году вырастет на 20%, до 730-740 миллиардов рублей.

"По итогам 2024 года агентство ожидает 20%-ный прирост премий по автострахованию до 730-740 миллиардов рублей. Это единственный из крупных сегментов страхового рынка, способный, по мнению АКРА, показать в 2024 году хорошую динамику", — говорится в прогнозе, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Сегмент автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также добровольное и обязательное страхование ответственности автовладельцев, за девять месяцев 2023 года показал уверенную положительную динамику. По оценкам АКРА, общий объем премий по автострахованию за указанный период вырос на 22%, чему способствовал заметный прирост страховых премий как по автокаско, так и по страхованию ответственности", — отмечается там же.

Основным фактором, объясняющим такую динамику, стало значительное увеличение количества проданных автомобилей в 2023 году по сравнению с результатом 2022 года, когда российский автомобильный рынок испытал рекордное в своей истории падение продаж. Отказ западных автоконцернов от поставок и производства автомобилей в России привел к тому, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за девять месяцев 2022 года сократились примерно на 60% к показателю за тот же период 2021 года, напоминают эксперты.

Восстановление объема поставок автомобилей началось во второй половине 2022 года и продолжилось в 2023 году в основном за счет поступления на рынок китайских машин, роста продаж российских марок и расширения каналов параллельного импорта. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за девять месяцев 2023 года в России было продано около 760 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что примерно на 50% превышает показатель за аналогичный период 2022 года, указывают в АКРА.

АКРА полагает, что по итогам четвертого квартала 2023 года будет зафиксирован дальнейший рост авторынка и в 2024 году эта тенденция сохранится. По прогнозам агентства, количество проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по результатам 2023 года составит около 1,08 миллиона машин (+58% в годовом сопоставлении), а в 2024 году — 1,44 миллиона машин (+33% к показателю за 2023 год).