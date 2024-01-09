МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Ингосстрах" подал в Москве иск к 20 иностранным страховщикам из-за невозмещенной задолженности по договорам перестрахования, сообщили РИА Новости в компании. В АКРА дали прогноз по российскому рынку страхования на 2024 год

"Иск связан с невозмещенной задолженностью, возникшей из договоров перестрахования. Перечень ответчиков сформирован на основании условий обязательств и применимого права", — прокомментировали в "Ингосстрахе".

Арбитражный суд Москвы ранее во вторник зарегистрировал иск "Ингосстраха", требующего взыскать более 381 миллиона рублей с 20 иностранных страховых компаний. Исковое заявление поступило в суд 29 декабря. К рассмотрению иск еще не принят.

Ответчиками в карточке дела указаны английская Aspen Insurance UK Limited, катарская Qatar Reinsurance Company, швейцарская Swiss Reinsurance Company, немецкая Allianz Global Corporate and Specialty, корейская Korean Reinsurance Company, индийская General Insurance Corporation of India, американская Transatlantic Reinsurance Company и другие.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.