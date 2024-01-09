2024-01-09T19:30:18+03:00
2024-01-09T19:30:18+03:00
2024-01-09T19:30:18+03:00
2024
https://1prime.ru/insurance/20240109/842753389.html
"Ингосстрах" подал иск к иностранным страховщикам
Страхование
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"Ингосстрах" подал в Москве иск к 20 иностранным страховщикам из-за невозмещенной задолженности по договорам перестрахования, сообщили РИА Новости в компании. "Иск связан с... ПРАЙМ, 09.01.2024
финансы, страхование, новости, россия, ингосстрах, долг, иск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Ингосстрах" подал в Москве иск к 20 иностранным страховщикам из-за невозмещенной задолженности по договорам перестрахования, сообщили РИА Новости в компании.
"Иск связан с невозмещенной задолженностью, возникшей из договоров перестрахования. Перечень ответчиков сформирован на основании условий обязательств и применимого права", — прокомментировали в "Ингосстрахе".
Арбитражный суд Москвы ранее во вторник зарегистрировал иск "Ингосстраха", требующего взыскать более 381 миллиона рублей с 20 иностранных страховых компаний. Исковое заявление поступило в суд 29 декабря. К рассмотрению иск еще не принят.
Ответчиками в карточке дела указаны английская Aspen Insurance UK Limited, катарская Qatar Reinsurance Company, швейцарская Swiss Reinsurance Company, немецкая Allianz Global Corporate and Specialty, корейская Korean Reinsurance Company, индийская General Insurance Corporation of India, американская Transatlantic Reinsurance Company и другие.
СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. "Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней.