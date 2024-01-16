МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Совокупный объем премий российских страховщиков в 2024 году вырастет на 2-5%, до 2,2 триллиона рублей, говорится в обзоре "Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения" рейтингового агентства "Эксперт РА". Страховщики с сентября выдали 150 тысяч полисов ОСАГО "Синяя карта"

"В 2024 году страховой рынок ждет незначительный рост. По прогнозу "Эксперт РА", темпы прироста страховых премий могут составить от 2% до 5%. При этом совокупный объем страховых взносов не превысит 2,2 триллиона рублей", — говорят директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Ольга Басова и управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам компании Алексей Янин.

По их мнению, основное влияние на страховой рынок будут оказывать инфляция и увеличение ключевой ставки, приведшие к росту ставок по кредитам и депозитам. Кроме этого, изменения программ льготного кредитования, волатильность курса рубля и высокая стоимость автомобилей будут способствовать более сдержанному потреблению, что снизит необходимость в страховании. Сниженная экономическая активность бизнеса и граждан будет определять динамику страхового рынка в 2024 году.

"Эксперт РА" ожидает прирост страхования жизни в 2024 году на уровне 5–7%. Значимое влияние на страхование жизни оказывают рост ключевой ставки и ужесточение денежно-кредитной политики. По причине удорожания ипотечного кредитования, а также сворачивания льготных программ и изменения их условий произойдет сокращение темпа роста кредитного страхования жизни.

"В то же время рост ставок по депозитам сделает менее привлекательными продукты ИСЖ и НСЖ (инвестиционного и накопительного страхования жизни – ред.). В результате этого часть клиентов может отказаться от таких продуктов в пользу депозитов. Однако долгосрочные продукты ИСЖ и НСЖ окажут поддержку рынку страхования жизни", — добавляют они.

По их мнению, страховые премии по крупнейшим видам страхования, кроме страхования от несчастных случаев (НС) и болезней, покажут умеренный рост. По итогам 2024 года ОСАГО может вырасти на 5–7%, страхование каско автомобилей – на 3–5%. Волатильность курса рубля приводит к росту стоимости автомобилей и запчастей, это будет способствовать удорожанию страховых полисов в страховании авто.

"Объем ДМС также будет поддерживаться уровнем медицинской инфляции, в результате рынок ДМС увеличится на 7–9% за 2024 год. Страхование имущества юридических лиц увеличится на 5–7%, страхование имущества граждан – на 3–5% за 2024 год. В то же время в страховании от НС и болезней ожидается падение страховых премий. Это направление может сократиться на 10–15% по итогам 2024 года. Так как основной объем страхования от НС и болезней связан с потребительским кредитованием, то рост ставок по кредитам значительно снизит спрос на потребкредитование и соответствующее страхование", — добавляют они.