МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Выплаты "Росгосстраха" в 2023 году за ущерб имуществу физлиц выросли на 6,5%, до 2,04 миллиарда рублей, а самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, рассказали РИА Новости эксперты компании. Спрогнозирована динамика премий российских страховщиков

"Общий объем выплат "Росгосстраха" в 2023 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 2,04 млрд рублей — эта сумма почти на 6,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, в каждый рабочий день старейшая страховая компания страны возмещала клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 8,26 миллиона рублей — или на 7% больше, чем этот показатель был в 2022 году", — уточнили в компании.

"Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, на которые пришлось 22,5% заявлений клиентов о страховых событиях — это почти на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее. И тенденция роста обращений из-за пожаров сохраняется", — указал страховщик.

Самую большую сумму — почти 34 миллиона рублей — получил владелец дома, расположенного в городском округе Черноголовка в Подмосковье: здание из бруса с мансардой и террасой, как и имущество внутри, сгорели полностью из-за аварийной работы электросети, поделились данными в "Росгосстрахе".

"А самую маленькую — владелец дома в Ульяновской области: злоумышленники незначительно повредили наличник окна, хозяину выплатили 190 рублей. В целом же средняя выплата по страховым случаям в частном домостроении в прошлом году превысила 106 тысяч рублей", — отметили там же.

"Чаще всего о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе в 2023 году сообщали клиенты компании из Пензенской области и Башкортостана — на долю этих регионов пришлось по 9,8% заявлений; 9,15% заявлений подали клиенты из Татарстана; 7,7% — из Москвы и Подмосковья; 6,8% — собственники домов из Чувашии. В общем количестве обращений в "Росгосстрах" доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир", — добавили они.