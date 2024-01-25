МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "АльфаСтрахование" этой зимой произвело рекордное число моментальных выплат авиапассажирам из-за задержек вылетов в декабре-январе, рассказали РИА Новости в компании. Источники назвали предварительные даты авиасалона МАКС

"АльфаСтрахование" в декабре 2023 года урегулировала рекордное за всю свою работу количество случаев задержек рейсов — в основном благодаря системе моментальных выплат. Она самостоятельно зафиксировала более 8 600 страховых случаев задержек и отмен вылетов, еще около 900 обращений клиенты заявили самостоятельно. Общая сумма выплат может превысить 31,5 миллионов рублей", — уточнил страховщик.

Не менее активно снегопад бушевал и в начале 2024 года и только за половину января было зафиксировано дополнительно более 2 600 событий, добавили в компании.

В первую очередь, существенный рост частоты страховых событий вызвали погодные условия. По всей территории полетов клиентов были регулярные снегопады и аномальные холода, поэтому рейсы переносились заметно чаще обычного. В одну только зону московского авиаузла, которая охватывает около 40% пассажиропотока российских аэропортов, несколько циклонов в декабре-январе принесли рекордные уровни осадков — 15 декабря столичные метеорологи сообщали о крупнейшем снегопаде за прошедшие 63 года, пояснили в "АльфаСтраховании".

"Повлияло и то, что в целях повышения качества сервиса "АльфаСтрахование" начала расширять покрытие на более короткие задержки вылетов. Сейчас в большинстве представленных на рынке продуктов страховой считается задержка минимум на 4 часа, но в ноябре несколько партнеров компании предложили пассажирам страховки с моментальными выплатами при задержках от 3 часов", — отметили там же.

"Отработаны еще не все случаи. Многие клиенты еще не прошли удаленную идентификацию, так как иногда из-за временных накладок и необходимости их решать в моменте у пассажиров просто нет времени это сделать. Поэтому сумма выплат неокончательная", — прокомментировал директор департамента страхования пассажиров "АльфаСтрахования" Дмитрий Мигачев.