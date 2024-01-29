МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Средняя выплата физлицам от несчастного случая в "Росгосстрахе" в 2023 году выросла на 13%, до 59,8 тысячи рублей, самая маленькая выплата составила 30 рублей — за небольшую рану на руке, самая крупная — пять миллионов рублей по факту смерти заемщика по кредитному договору, говорится в сообщении страховщика. Некоторых граждан в России могут освободить от платы за ОСАГО

"В 2023 году средняя выплата клиентам, застрахованным в "Росгосстрахе" от несчастного случая, составила 59,8 тысячи рублей, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Самая маленькая выплата составила 30 рублей — за небольшую рану на руке; самая крупная — пять миллионов рублей по факту смерти заемщика по кредитному договору", — указывается там же

В целом же, как подсчитали эксперты "Росгосстраха", страховщик выплатил в этом сегменте своим клиентам по страховым случаям за год более 1,025 миллиарда рублей.

Как отметил начальник отдела выплат по личному страхованию "Росгосстраха" Антон Маляров, наиболее распространенным является страхование коллективов, сотрудников предприятий и организаций не за счет личных средств. Если говорить о детях, то их чаще страхуют на период проведения соревнований или пребывания в оздоровительном лагере, и заключают договор организаторы детского отдыха и спортивных соревнований, как правило, совсем на небольшие суммы.

"Около 60-65% травм у взрослых приходится на мужскую часть населения. Впрочем, эта тенденция прослеживается и в детском возрасте:.. судя по заявлениям в компанию, мальчики попадают в ситуации, заканчивающиеся травмами, в 2,2-2,7 раз чаще, чем девочки. У взрослых самый травмоопасный возраст — 25-40 лет. У детей — 11-15 лет у мальчиков и 7-10 лет у девочек: взрослея, девочки становятся более осмотрительными", — рассказывают в страховой компании.

"Рост обращений по несчастным случаям с детьми в компании отмечают во время каникул: свободного времени у школьников больше, а надзора за ними педагогов и родителей меньше. А падение — зимой на катке или ледяной горке, в теплое время — с самокатов, скейтбордов, велосипедов, качелей и турников — нередко заканчивается гипсом", — добавляют там же.