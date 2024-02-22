МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Перечень рисков-исключений для российских страховщиков должен быть в законе о киберстраховании, сказал директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. Эксперт раскрыл способ атаки мошенниками сайтов страховщиков

Сенатор Артем Шейкин в начале февраля сообщил РИА Новости, что в России может появиться механизм возмещения вреда, возникшего в результате утечки персональных данных. Шейкин и другие сенаторы разработали соответствующий законопроект. Скоро он будет отправлен в кабмин на отзыв.

"В законе должны быть требования к страхованию. Это не только страховая сумма, не только лимиты, не только перечень рисков, но и перечень исключений. К сожалению, мы видим в ряде случаев на практике, когда из-за неопределенности периметра страхования в законе получаются истории, когда граждане или юрлица не знают ничего, от чего они защищены, и там начинаются истории", — сказал Смирнов на совещании в Совете Федерации по нормативно-правовым аспектам становления и работы института страхования киберрисков.

"В каких-то ситуациях ты защищен, в каких-то ситуациях этот риск не защищен. И что делать? Поэтому желательно, чтобы все требования были явно выражены. Отдавать это на откуп страховым компаниям? Тут они и начнут, что для меня этот риск — исключение, а кто-то более социально ответственный этот риск закроет… Поэтому лучше, чтобы это было зарегулировано", — подчеркнул он.

По мнению Смирнова, защита от рисков должна быть не только страховой, но это могут быть и другие виды, например компенсационный фонд саморегулируемой организации (СРО). "Мы, к сожалению, на практике сталкивались по ряду видов деятельности, где такая страховка предполагается, но страховщики, смотря внутрь бизнеса, понимают, что не готовы его застраховать по причине непрозрачности, отсутствия какого-то регулирования… В такой ситуации нужно наличие альтернативных способов обеспечения ответственности: деньги, компенсационный фонд со стороны СРО в целом, что-то еще похожее", — отметил он.

Смирнов привел два примера, когда риску быть незастрахованными подвергается как маленькая неизвестная компания, так и крупный представитель телеком-сектора. "Например, крупнейшего представителя телекомов застрахуют, а если к страховщику обратится неизвестная небольшая компания, у которой много персональных данных, ей страховщики могут отказать. Означает ли это, что отсутствие страховки – это запрет на работу на рынке? Если это так, то это очевидный риск", — привел Смирнов первый пример.

"С другой стороны, у крупнейших компаний с гигантской базой персональных данных риски крупнее, и если возникнет вопрос о построчечной выплате ущерба, то вряд ли кто-то из страховщиков согласится подписывать договор страхования. Это будет для страховщика очень дорого", — добавил он.