МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Попавшие под санкции Канады страховщики – "РЕСО-Гарантия" и "АльфаСтрахование" — будут работать в РФ в обычном режиме, заявил РИА Новости управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Алексей Янин. Страховщики поддержали проект о возмещении за утечки личных данных

23 февраля Канада ввела санкции против компаний "АльфаСтрахование" и "РЕСО-Гарантия".

"Полагаю, что указанные страховщики продолжат свою работу на российском рынке в прежнем режиме", — сказал Янин.

Как отметил источник из страховых брокеров РФ, санкции Канады на работе компаний по полисам выезжающих за рубеж (ВЗР) "особо не скажутся".

"Во многих случаях турист сам на месте оплачивает медицинские расходы, а потом дома получает компенсацию от страховщика", — пояснил он.