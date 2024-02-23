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https://1prime.ru/insurance/20240223/843154056.html
Новые санкции не повлияют на работу страховщиков в России, считает эксперт
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Попавшие под санкции Канады страховщики – "РЕСО-Гарантия" и "АльфаСтрахование" — будут работать в РФ в обычном режиме, заявил РИА Новости управляющий директор по рейтингам... ПРАЙМ, 23.02.2024
финансы, страхование, новости, россия, страхование, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Попавшие под санкции Канады страховщики – "РЕСО-Гарантия" и "АльфаСтрахование" — будут работать в РФ в обычном режиме, заявил РИА Новости управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний "Эксперт РА" Алексей Янин.
23 февраля Канада ввела санкции против компаний "АльфаСтрахование" и "РЕСО-Гарантия".
"Полагаю, что указанные страховщики продолжат свою работу на российском рынке в прежнем режиме", — сказал Янин.
Как отметил источник из страховых брокеров РФ, санкции Канады на работе компаний по полисам выезжающих за рубеж (ВЗР) "особо не скажутся".
"Во многих случаях турист сам на месте оплачивает медицинские расходы, а потом дома получает компенсацию от страховщика", — пояснил он.